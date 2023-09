4-1 contre Ganshoren : les Dragons n’ont pas fini de renaître

Pour Dante Brogno, le mentor des locaux, la mission est accomplie mais l’humilité reste plus que jamais de mise : “Notre victoire ne souffre aucune discussion. Seul bémol, le but encaissé voire la carte jaune écopée mais ce sont les aléas du foot, on ne peut pas tout maîtriser. Si Da Silva (lumbago) et Vanhecke (talon) manquaient à l’appel, les suppléants se sont empressés de faire le taf mais au-delà de cette considération, l’application et le sérieux dans le travail sont à mettre en exergue. À la pause, la cause étant entendue, il a davantage été question de gestion et il était important de ne pas brader la seconde période, ne fût-ce que par respect pour les supporters.”

Guère le temps de célébrer ce triptyque gagnant que l’agenda fourmille d’échéances à honorer avec le même appétit : Dender en Coupe suivi d’une escapade à la Real et de la réception de Binche reprogrammée au mercredi 20 en raison d’un échange de bons procédés entre les maréchaussées montoises et namuroises dans le cadre des fêtes de Wallonie.

Enfin, Luca Salazaku (19 ans), joueur de flanc(s), clôture un plantureux mercato estival. Arrivé en droite ligne de Pise (Série B), le Bruxellois formé à Anderlecht s’est dit séduit par le discours du T1 et subjugué par l’impact du 12e homme, à savoir le public montois plus que jamais perché sur son nuage.