Pour ce match, on retrouvait plusieurs nouveaux venus au coup d’envoi (Vanhammel, Maisonneuve, Benoit, Ito, Kiankaula et Vancamp). Le coach a fait tourner face à une équipe de D3ACFF et on pouvait alors découvrir le nouveau gardien de la RAAL : Arno Valkenaers.

Appartenant à Malines, le keeper de 22 ans a été prêté à Thes Sport ces dernières saisons et il a d’ailleurs été adversaires des Loups cette saison. Un adversaire qui a privé les Louviérois de quatre points cette saison. Il ne reste aux Loups qu'à officialiser son arrivée.

Avec Vanhammel et Camara, le contingent des gardiens semble donc complet.

Bientôt Bongiovanni ?

Même si l’équipe est déjà bien fournie en joueurs de champ (notamment avec l’intégration des jeunes), le club continue à chercher certains profils. Il s’agissait notamment d’un gardien mais aussi d’un offensif. Des bruits indiquent d’ailleurs un intérêt prononcé pour Adrien Bongiovanni, le Carolo qui évoluait avec Charleroi B en N1 mais pour qui son contrat se terminait le 30 juin. Le club confirme suivre le profil du joueur depuis pas mal de temps. Le Carolo a un style de jeu qui pourrait convenir à celui qu'adore mettre en place le staff.

À Monceau, pour cette première sortie amicale de la saison, les Loups n’ont pas vraiment éprouvé de difficultés à s’imposer. Vancamp et Dianessy ont inscrit leur premier but. Le premier s’est d’ailleurs épanché sur le site du club sur ses premiers jours en vert et sa bonne intégration : “Les coéquipiers ont aidé. Je connaissais MIke (NdlR : le gardien), c’est donc plus facile. Ils sont vraiment gentils et m’aident beaucoup. Ma confiance grandit. Il y a beaucoup de travail physique à fournir encore mais ça va venir.”