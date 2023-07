L’expérience de Kevin Vandendriessche pour les Francs Borains : “Je viens aussi pour retrouver le plaisir”

Une expérience dont auront bien besoin les Francs Borains pour cette saison en Challenger Pro League. Lundi, le Français a découvert son nouvel environnement non sans apprécier le rendez-vous. “C’était sympa, s’enthousiasme-t-il. C’était super de retrouver les sensations avec le ballon et cet esprit de famille. Le terrain était un peu sec et l’herbe un peu haute mais l’objectif de ces premiers jours était surtout le volume et le physique pour attaquer la saison.”

Dans sa nouvelle équipe, il retrouve des visages connus : Dimitri Mohamed qu’il a côtoyé à Mouscron, Teddy Chevalier avec qui il a joué à Courtrai. “J’ai aussi affronté pas mal de fois Clément Tainmont. Ensuite, je connaissais pas mal de joueurs dont j’avais entendu parler.”

Séduit par le discours du coach Arnauld Mercier et du club, ce père de famille a aussi été attiré par la proximité avec la région lilloise où il réside. “J’ai directement ressenti l’esprit que j’aime bien dans le foot. Et puis, j’étais en fin de contrat, ce n’est pas loin de la maison, ce qui fait que les habitudes des enfants ne doivent pas changer. C’est un tout qui fait que je n’avais pas envie d’attendre autre chose quand ils m’ont contacté. Ils m’ont donné envie de venir, se souvient ce milieu de terrain. Je n’avais pas envie de faire traîner les choses et de pouvoir rapidement reprendre.”

Son nouveau contrat signé, ce père de famille se concentre désormais sur ce nouveau défi et il entend bien le relever après une saison pour le moins compliquée à Courtrai. “J’avais eu un petit souci au début de l’année dernière mais je m’étais bien repris. Malheureusement, le coach allemand Bernd Storck est arrivé et ça n’a pas collé, souffle-t-il. La saison n’a pas été simple et clairement, maintenant, mon objectif est de reprendre du plaisir sur le terrain, de retrouver de bonnes sensations, de ressentir de nouveau une bonne mentalité dans le groupe. D’un point de vue personnel, j’aimerai jouer un maximum, ne plus me prendre la tête et évidemment gagner avec les Francs Borains.”

Le premier match officiel n’est attendu que le 13 août à Zulte Waregem mais l’expérience du nouveau transfuge doit être l’une des armes de l’effectif d’Arnauld Mercier. Tant sur le terrain avec sa science du placement que dans le vestiaire comme leader. Tant en compétition que durant cette période de préparation.

”Je ne suis pas le seul mec d’expérience dans le vestiaire mais un élément en plus, évidemment que ça ne peut que faire du bien, sourit-il. “Je suis là pour évidemment transmettre mon vécu mais heureusement, je ne suis pas le seul à pouvoir le faire car ça prend énormément d’énergie. C’est bien qu’on soit plusieurs à pouvoir le faire. Mais je suis aussi là pour continuer à apprendre. Même les petits jeunes peuvent nous apporter quelque chose. Je suis toujours à l’écoute mais j’entends aussi ce qu’il se dit. Je vais en tout cas ouvrir bien grandes mes oreilles.”