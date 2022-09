Départ de Laurent Demol à Mons: "On sentait que quelque chose pouvait se passer"

"On le sentait venir", lance Sandro Cordaro. "Après les deux dernières défaites (NdLR: contre Tamines et à Monceau), on sentait que les choses pouvaient bouger."

Ce lundi soir, aucune réunion n’avait été prévue ou organisée pour tenter de comprendre les raisons de ce début de saison raté. "Laurent a seulement averti Frédéric Herpoel de sa décision", raconte Bernard Courcelles, le directeur général.

Vu ce bilan d’une victoire et un partage en quatre matches, certains suiveurs du club demandaient (déjà?) le départ du coach. De là à dire qu’il était déjà sur la sellette auprès de la direction? "Chacun peut évidemment avoir son interprétation des choses. On est des gens de dialogues mais il est évident que ces mauvais résultats auraient pu déclencher quelque chose auprès de la direction vu qu’on avait mis les ingrédients pour réussir cette saison", confie le DG. "Nous avons toutefois le plus grand respect pour Laurent Demol. Malheureusement, ce début de saison fait un peu tâche."

Ce respect, le capitaine en a aussi pour son coach. "Humainement, c’est quelqu’un d’extraordinaire mais malheureusement, les résultats n’ont pas suivi. Je vois beaucoup de commentaires négatifs d’anciens joueurs envers lui. Je trouve ça débile, c’est clairement un manque de classe de se réjouir d’une telle situation car Laurent avait vraiment à coeur de faire remonter le club. C’est triste, il y avait beaucoup d’attentes autour de ce projet."

Qui pour le remplacer?

Alors que la réception du RCS Brainois se profile déjà samedi, les Dragons se retrouvent ce mardi à 19h pour l’entrainement. Sans Laurent Demol donc mais peut-être pas encore avec son successeur. Ce mardi matin, les joueurs n’ont, en tout cas, pas encore reçu d’informations relatives au nom du prochain coach.

"Même si ça peut aller très vite", souffle Courcelles. "On a déjà analysé des profils. On a un plan A en tête mais aussi B et C. On veut quelqu’un qui sait ce que c’est d’être champion, qui connaît la région, qui a de l’expérience et qui connaît les divisions supérieures mais en même temps, on reste un club de D3. Il faut aussi que les prétentions financières rejoignent nos conditions. Quant au reste du staff, nous sommes très satisfaits."

Qu’est-ce qui a coincé?

Après le 5-0 inaugural contre Gosselies dans un Tondreau bien garni, on pensait les Montois capables d’atteindre les objectifs fixés après une saison ratée. Le recrutement avait été fait dans ce sens, avec des joueurs rompus à ce niveau alors que disparaissaient pas mal des gamins qui faisaient pourtant la fierté de la direction la saison passée.

"Est-ce la pression du blason? Vous savez les adversaires jouent quasiment le match de l’année contre nous. On peut se demander si Monceau va enchainer après sa victoire contre nous."

Certains ont alors remis en cause la tactique et certains choix du coach. "On peut toujours se poser la question sur un ou deux choix", lance le capitaine Sandro Cordaro. "L’équipe est effectivement théoriquement mieux armée pour aller jouer le haut du classement mais c’est compliqué. Ce n’est toutefois pas le coach qui loupe un contrôle ou qui ne fait pas le pressing comme il avait été demandé. On ne peut pas tout lui mettre sur le dos. On est les premiers fautifs Je crois en tout cas que ce changement doit opérer un choc dans le vestiaire. Chaque entraineur vient avec sa philosophie, sa psychologie."