Les géants à l’honneur à travers une exposition organisée pour les 60 ans du Centre Reine Fabiola de Neufvilles

Situé à Neufvilles, le Centre Reine Fabiola développe, depuis sa création en 1963, un projet d’hébergement et d’accueil d’adultes en situation de handicap mental, dans une pédagogie plaçant en finalité le bien-être, la qualité de vie, l’harmonie et l’équilibre des personnes accueillies. L’établissement peut donc compter sur 60 ans d’expérience et d’expertise dans l’éducation spécialisée. 500 hommes et femmes d’âges et de niveaux d’autonomie variés sont accueillis et accompagnés au sein de 14 structures d’accueil et d’hébergement réparties géographiquement entre Neufvilles et Soignies développant des projets d’accompagnement propres et structurés autour des besoins du public accueilli.

Pourquoi une exposition sur les géants ?

”Depuis sa création, le Centre Reine Fabiola fait preuve d’audace. Le fait de repousser les limites, qu’elles soient techniques ou humaines, de sortir régulièrement d’une zone de confort, de développer de nouveaux projets, sont ce qui lui a permis d’être aujourd’hui une organisation pour laquelle diversité et ouverture sont des forces et des atouts”, indique le Centre Reine Fabiola.

Cette exposition découverte, ludique et interactive, est montée autour du monde des géants et de la Confrérie des Géants. Beaucoup de créativité, de débrouillardise, d’esprit de récup’et d’entraide entre les équipes ont permis de la mettre en place. “On y retrouve les valeurs qui sont celles du Centre Reine Fabiola depuis l’origine, elles-mêmes portées par la Confrérie des Géants : Bientraitance, autodétermination, inclusion, autonomie, coopération, citoyenneté, mixité, image de soi…”, ajoute le Centre Reine Fabiola.

Mais qu’est-ce que la Confrérie des Géants ?

La Confrérie des Géants et son Arche des Géants, c’est un cortège folklorique et (très) festif, créé de toutes pièces par et pour les résidents du Centre Reine Fabiola eux-mêmes, en 2003. Elle fête ainsi ses 20 ans cette année. “Ce sont quelque 150 participants (dont une soixantaine de résidents, une cinquantaine de membres du personnel et des personnes extérieures à l’organisation) au sein de plusieurs groupes : l’Oracle de Lumière, l’impressionnant Géant du Ciel, la spectaculaire Sphère, les Dormous sur leurs lits, les rusés et turbulents Ballon-men, le Géant Buchard, colosse de 4m50 avec ses Grosses Têtes, pour ne citer qu’eux, qui participent à cette confrérie. Ils sont accompagnés, entre autres, par des percussionnistes, des échassiers et une compagnie de danse partenaire”, explique le Centre Reine Fabiola.

Tous ces personnages et tous les costumes ont été entièrement imaginés et réalisés par les ateliers du Centre Reine Fabiola. Bien connue des Sonégiens, la Confrérie des Géants participe activement chaque année à la Simpelourd à Soignies. Soit 1200 m² d’exposition pour une activité, très visuelle, autour du gigantisme et de l’univers des géants, organisée qui plus est en partenariat avec la Maison des Géants d’Ath. L’événement se veut aussi démarche inclusive et occasion de créer un moment de rencontre et d’échange avec les personnes extraordinaires qui vivent au Centre Reine Fabiola.