Mission Recyclage : la troisième Grande Collecte solidaire de Recupel et Nostalgie s’invitera à Soignies ce 13 septembre

Les mercredis 13 et 20 septembre et les samedis 16 et 20 septembre seront donc placés sous le signe d’une nouvelle vie pour les appareils électroniques inutilisés. Tout au long de la journée les auditeurs de Nostalgie seront appelés à apporter leurs appareils électriques respectivement sur les parkings des Carrefour de Soignies, Auderghem, Jambes et Bierges.

De 16 à 19 heures, l’émission sera diffusée sur Nostalgie en direct de l’évènement, animée par Julien et Ann-Lo, en présence d’experts de Recupel et des représentants de l’économie sociale pour partager plein d’infos et de conseils en matière de recyclage, de réutilisation et d’aide aux personnes dans le besoin.

Tous les appareils électriques et électroniques sont les bienvenus. Mais ce sont surtout les appareils en bon état de fonctionnement et utiles qui sont recherchés, par exemple des micro-ondes, lave-linge, sèche-linge, plaques de cuisson, machines à café, jouets électroniques, laptops, etc.. Ces appareils pourront offrir un peu de réconfort à des familles et personnes précarisées……

Contre le sans-abrisme aux côtés de l’asbl L’Ilot

L’Ilot lutte répond aux besoins rencontrés par les personnes sans chez-soi ou mal-logées. L’asbl développe des projets autour de l’accueil d’urgence, l’hébergement temporaire, le logement, la formation vers l’emploi et la santé alimentaire. Les dons, une fois remis en état et nettoyés, seront donc directement mis à disposition des personnes relogées. Cette opération se déroulera en coopération avec des partenaires locaux de Recupel actifs dans le transport et la réutilisation : RAPPEL et sa Ressourcerie Restor, Les Petits Riens, La Poudrière, Retrival et Electro Sofie… Ensemble, ils se chargeront de revaloriser les appareils pour leur donner une nouvelle vie.

Quant aux appareils défectueux ou irréparables, ils seront confiés aux entreprises de recyclage où ils seront soigneusement démantelés et transformés en matériaux servant à fabriquer de nouveaux produits. “Apporter des appareils inutilisés ne demande qu’un petit effort de la part des citoyens. En moyenne, chaque ménage en possède une dizaine. C’est une excellente occasion de vider sa maison et de donner en même temps une seconde vie à ses appareils inutilisés afin d’aider des gens dans le besoin, sans chez-soi ou mal-logés. Soyons éco-solidaires”, confie Eric Dewaet, CEO de Recupel.