La zone de police de la Haute Senne se met au vert : “il est important de maintenir des infrastructures de qualité dans nos commissariats”

C’est donc un plan à long terme bien ficelé que la zone de police de la Haute Senne prévoit pour la rénovation de ses infrastructures. “Notre réflexion pour la rénovation de notre commissariat central et ceux de proximité a commencé il y a quatre voire cinq ans. Elle s’est rapidement matérialisée au niveau du gaz. Nous avions ainsi pu procéder au remplacement des chaudières des différents commissariats mais également à l’achat d’une voiture au gaz”, confie Bruno Zorzi, directeur des ressources matérielles de la police de la Haute Senne.

Avec l’augmentation des coûts de l’énergie, la voiture au gaz s’est rapidement montrée obsolète. La zone de police s’est alors tournée vers les véhicules électriques. “Nous venons de recevoir deux véhicules électriques et deux autres nous serons encore livrés cette année. Ces véhicules nous permettent de nous conformer aux attentes européennes en matière d’énergie durable. Malheureusement, nous ne pouvons nous tourner vers l’électrique pour l’ensemble de nos véhicules. Certains roulent trop pour pouvoir recourir à ces derniers et d’autres utilisent des équipements trop énergivores”, poursuit Bruno Zorzi. “En plus des véhicules électriques, nous comptons désormais des équipes à vélo également. Le but premier était principalement de renforcer la proximité avec les citoyens mais, indirectement, cela permet également de réduire notre empreinte carbone.”

Des infrastructures moins énergivores

Il n’y a évidemment pas uniquement les véhicules de police qui passent au vert. Les bâtiments ont également droit à un lifting qui permet, par la même occasion, de sérieuses économies pour la zone de police. “Nous avions pour but de réaliser un audit énergétique de l’ensemble de nos bâtiments afin d’identifier nos actions futures. Elles portent, dans un premier temps, sur l’isolation des commissariats de proximité. Nous allons d’ailleurs attribuer le marché prochainement. Parallèlement à cela, nous procéderons à la pose de panneaux photovoltaïques. Une grosse installation est notamment prévue pour le commissariat central de Soignies où 260 panneaux seront installés permettant de produire 75 000 KW/h. Nous allons attribuer un marché cette année pour que le chantier puisse voir le jour en 2024. Dans les jours à venir, le marché pour les commissariats de proximité sera également attribué pour un début de travaux l’an prochain également”, explique Bruno Zorzi.

Bien que les économies réalisées grâce au remplacement d’une partie de la flotte de véhicules soient difficilement quantifiables, celles engendrées par la pose de panneaux solaires le sont d’autant plus. Sous les cinq ans, les investissements de plus de 100 000 euros devraient être rentabilisés. Une rentabilité express qui s’explique par l’occupation 24h/24 et 7 jours/7 du commissariat central. “Nous sommes en train de sensibiliser le personnel pour qu’il puisse adopter de bons réflexes quotidiens qui permettront également de faire des économies.”

Des aménagements nécessaires

Une politique d’économie d’énergie qui est chère au chef de Corps de la zone mais également au collège de zone, composé des bourgmestres de Soignies, du Roeulx, de Braine-le-Comte et d’Ecaussinnes. “Il est important de maintenir des infrastructures de qualité pour les différentes implantations de la zone de police. Ces aménagements sont primordiaux pour augmenter notre production d’énergie verte et atteindre nos objectifs en la matière. Le chef de Corps tout comme l’ensemble du collège de zone sont sensibilisés à cet enjeu énergétique”, conclut Fabienne Winckel, présidente de la zone de police de la Haute Senne.