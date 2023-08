La maternité commerciale de Soignies toujours en quête d’une nouvelle success story : “nous venons de relancer l’appel aux indépendants”

Une recherche qui prend du temps

Ernest Shop ou encore les Mouton Sauvage sont de parfaits exemples des attraits que propose la maternité commerciale de Soignies. La recherche de leur successeur prend cependant du temps. “Nous venons de relancer l’appel à candidatures lancé en avril dernier. Nous souhaitions initialement le faire durant les vacances mais cette période est plus creuse et n’aurait donc probablement pas été le moment opportun pour le faire. C’est pourquoi nous relançons l’appel seulement maintenant”, indique la Ville de Soignies. “Plusieurs candidatures ont déjà été envoyées mais n’aboutissent pas pour le moment.”

Pour aboutir, il est indispensable que les candidats aillent au bout des démarches. Ils doivent donc remplir un formulaire d’inscription avant de constituer un dossier de présentation de leur projet. Ils feront ensuite face à un comité de sélection qui se chargera d’analyser la demande. Cette dernière devra respecter plusieurs critères dont celui de ne pas proposer une idée de commerce qui se développe déjà sur l’entité. “Il faut que l’offre soit complémentaire à ce qu’il se fait déjà sur la commune. L’objectif étant évidemment de garantir l’attractivité du centre-ville. La décision ne sera donc pas prise à la légère”, poursuit la Ville de Soignies.

Deux commerces lancés

Des décisions importantes qui ont déjà permis à deux commerces de voler de leurs propres ailes par la suite. C’est le cas, plus dernièrement, d’Ernest Shop. “La maternité commerciale est vraiment un tremplin pour les indépendants qui souhaitent se lancer. Ils ont alors l’occasion de se constituer une clientèle avant de lancer leur propre commerce. Deux commerces ont ainsi pu se lancer en six ans. C’est le cas d’Ernest Shop qui développe désormais ses activités à la rue de la Station et dispose également d’une boutique en ligne”, conclut la Ville de Soignies.

Concrètement, le futur commerce s’implantant au sein de la maternité commerciale bénéficiera d’un loyer avantageux, qui augmentera au fil des années. Il aura également l’occasion de profiter d’un accompagnement “pré-création” par une structure d’accompagnement. Une fois l’activité commerciale lancée, une formation post-création sera également recommandée et aura pour objectif de pérenniser le commerce. Plusieurs conditions sont tout de même imposées aux indépendants souhaitant se lancer au sein de la maternité commerciale de Soignies. L’activité commerciale devra en effet être de qualité et complémentaire à l’offre existante. Elle ne devra pas non plus relever du secteur de l’Horeca.

Les volontaires peuvent d’ores et déjà se rendre sur le site de la Ville de Soignies pour compléter le formulaire de candidature. Ils seront ensuite reçus par le comité de sélection qui analysera leur demande. Une belle opportunité pour les commerçants qui s’ajoute à celles déjà en place pour aider les indépendants à lancer leur commerce. Ils peuvent en effet également bénéficier de la prime communale Get-Up mais également celle émanant de la Région wallonne dans le cadre de l’appel à projets Objectif Proximité. De nombreux outils sont ensuite mis à disposition des commerçants pour mettre en valeur leur établissement tout en lui donnant une certaine visibilité.