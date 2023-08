Gros succès pour la Saint-Roch de Soignes dont Jennifer Leclercq a repris les rênes : “si je ne reprenais pas le flambeau, personne ne l’aurait fait”

Depuis son enfance, Jennifer participe à la Saint-Roch en compagnie des Grenadiers de la Garde Impériale de Soignies dont elle a désormais pris les rênes. “Je ne m’attendais pas à reprendre le flambeau de Dominique en 2019. Je marche depuis que je suis petite avec les Grenadiers de Soignies. Quand j’ai appris que les membres du comité avaient quelques problèmes de santé, j’ai souhaité prendre le relais afin de pérenniser l’événement et m’y mettre corps et âme. Si je ne reprenais pas les rênes, personne ne l’aurait fait. Après plusieurs années de crise sanitaire, nous avons pu organiser cette 44e édition de la Saint-Roch et ainsi marquer ce passage de flambeau”, confie Jennifer Leclercq.

Sans Jennifer, l’avenir de la Saint-Roch de Soignies aurait donc bien pu être corrompu. Une perte qui n’aurait pas fait les affaires du folklore local tant il rassemble les foules chaque année. “170 marcheurs ont participé à la 44e édition de la Saint-Roch ce week-end. Sept compagnies étaient également présentes. Lorsque nous sommes arrivés au parc Pater, de nombreux citoyens étaient présents pour nous y attendre. Cela fait vraiment plaisir de les voir ressortir et participer au folklore local”, poursuit Jennifer Leclercq.

Pour aboutir à ce succès, Jennifer avait déjà mis du cœur pour peaufiner tous les préparatifs. “Nous avons fait pas mal de choses en amont de cette 44e édition de la Saint-Roch. Nous avons notamment renouvelé les uniformes. Je tiens d’ailleurs à dire que Dominique François, dont j’assure la succession, œuvre toujours pour l’événement. Elle était notamment présente pour nous aider et accueillir les marcheurs. Nous allons désormais déjà penser au 50e anniversaire de l’événement. D’ici là d’autres choses devraient être améliorées”, explique Jennifer Leclercq.

D’autres rendez-vous pendant l’année

Outre la Saint-Roch, les Grenadiers de Soignies organisent désormais davantage d’événements durant l’année. Des soupers sont ainsi prévus tout comme la venue de Saint-Nicolas pour les enfants. Pour le reste, le rendez-vous est déjà donné à l’année prochaine. “La Saint-Roch ne se prépare pas 2 semaines à l’avance mais bien trois mois. Nous allons donc terminer le rangement et le nettoyage, faire une petite pause pour ensuite se pencher sur la prochaine édition. Je tiens d’ailleurs à remercier Sandra Volante qui nous aide à organiser et mettre en lumière la Saint-Roch”, rapporte Jennifer Leclercq.

Un folklore dont la conseillère communale n’hésite en effet pas à participer et mettre en avant. “Mon aventure avec les Grenadiers de Soignies a commencé en 2001. Je les ai donc accompagnés de nombreuses années que cela soit à la Saint-Roch ou lors du cortège de la Simpélourd. Je trouve cependant que l’on pourrait en faire plus pour mettre en lumière les festivités de la Saint-Roch. Malgré tout, c’était vraiment impressionnant de voir le monde qui était présent pour cette 44e édition. Une belle harmonie règne autour de l’événement”, conclut Sandra Volante.