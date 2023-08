Le projet de Ravel reliant Soignies au Roeulx reporté au moins à 2026

Mauvaise nouvelle pour la mobilité douce à Soignies et au Roeulx. Interrogé par le député François Desquesnes, le ministre Philippe Henry a en effet annoncé par voie écrite le report du projet qui permettrait de relier Soignies au réseau régional du RAvEL à l’échéance 2026-2027. Le Gouvernement wallon avait pourtant validé son “Plan mobilité et infrastructures pour tous 2020-2024” qui incluait la réalisation de la partie manquante du RAVeL reliant les villes de Soignies et du Roeulx au Canal du Centre. Dans une question écrite datant de 2020, le ministre avait indiqué au député sonégien un budget de 3,5 millions d’euros et une réalisation s’étalant sur la période 2020-2024.