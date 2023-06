Licenciements à Avery Dennison de Soignies : un protocole sera présenté au personnel ce lundi

Une nouvelle réunion avait lieu à Avery Dennison ce jeudi entre syndicats et direction. Plus de trois mois après l’annonce d’un licenciement massif au sein de l’entreprise sonégienne, les discussions aboutissent enfin. Après de longues heures de dialogue, un protocole a pu être établi et sera présenté au personnel ce lundi. Après cela, syndicats et direction se retrouveront une nouvelle fois autour de la table pour en discuter. Une étape importante donc qui sera tout de même encore suivie de longues discussions. Elles se poursuivront donc dans les prochaines semaines.