Deux ans après l’effondrement karstique de la N524 à Neufvilles, un calendrier des travaux a enfin été fixé : “le chantier débutera en 2024”

”Cela va faire exactement deux ans que la N524 est littéralement coupée en deux à l’entrée du village de Neufvilles. Deux ans durant lesquels un trou béant a véritablement englouti cette voirie régionale. Deux ans également que les riverains et usagers de la route attendent qu’elle soit réparée. En novembre dernier, le ministre avait répondu que l’urgence est relative par rapport à d’autres dossiers. En mai, les nouvelles étaient meilleures puisque le ministre annonçait que l’administration régionale allait traiter les deux dossiers sonégiens en priorité. Une belle annonce qu’il reste désormais à traduire…”, relate François Desquesnes, député wallon (Les Engagés).

Le député sonégien souhaite donc connaître le planning de travaux pour comprendre cette annonce de dossier prioritaire. Il se questionne également sur l’implication des autres intervenants. Les nouvelles sont à nouveau bonnes du côté du ministre. “Les plans sont en phase de finalisation auprès de la direction des routes de Mons. Nous y intégrons d’ailleurs les différents avis et contraintes des autres intervenants. Le métré a déjà été entamé. Un rapport de qualité des terres a été demandé en mars 2023 et est en attente de validation. Le cahier des charges sera réalisé dès que les plans seront validés par la Province et la Ville de Soignies. Une réunion aura lieu à cette fin en juillet. Une convention avec les riverains sera établie en parallèle pour les interventions sur les terrains privés”, annonce le ministre Henry (Ecolo).

Les plans, une fois validés, et le descriptif des travaux seront ensuite soumis à l’avis du fonctionnaire délégué afin de savoir si un permis est nécessaire. “Il est plus réaliste de prévoir un début des travaux en 2024. La durée de ceux-ci est estimée à 150 jours. Je regrette également la longueur de ce dossier et les impacts pour les riverains”, conclut le ministre Henry.

Une avancée des travaux qui réjouit le député qui reviendra auprès du ministre en septembre pour s’assurer que ses promesses soient bien tenues.