Le futur du site de Durobor présenté aux citoyens ce lundi

Pour rappel, la ville de Soignies, Wallonie Entreprendre (propriétaire du site) et leurs partenaires (SPAQUE et IDEA notamment) ont déposé il y a quelques mois une demande de fonds FEDER dans le cadre de la reconversion de l’ancienne gobeleterie de Durobor située au cœur de la ville. Ce Fonds européen de développement régional (FEDER) vise à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre ses régions.

L’objectif des fonds alloués entre 2021-2027 est de permettre d’investir dans une Europe plus intelligente, plus verte, plus connectée et plus sociale, plus proche de ses citoyens. La nouvelle vient de tomber : le dossier déposé auprès des instances européennes vient d’être accepté et validé. Ce qui signifie que le projet va recevoir un cofinancement de 16.561.957 euros qui sera utilisé pour assainir ce site de 9,5 ha.

Les travaux d’assainissement sont importants en raison des anciennes activités industrielles du lieu. Parmi les agents polluants, il faut relever des traces de plomb, d’hydrocarbures ou de solvants chlorés. Grâce aux fonds FEDER, c’est donc un travail de longue haleine qui va commencer. Il est attendu que les opérations de dépollution s’étendent jusqu’en 2030. Ce processus de dépollution constitue la toute première étape de la reconversion proprement dite du site de Durobor qui vise naturellement une exemplarité sur les aspects de l’environnement, de la mobilité et du redéploiement urbain durable ainsi que d’une transformation économique innovante et intelligente.

Pour en savoir plus sur ce gros chantier et sur le futur du site, les citoyens sont invités à venir participer à la réunion citoyenne de ce lundi 26 juin. Elle aura lieu au sein de l’espace culturel Victor Jara dès 19h30.