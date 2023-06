La Wallonie ne veut pas de logements sociaux proches d’une ligne à haute tension : une volonté qui relance les débats sur la Boucle du Hainaut

”La Région wallonne veut plus de logements sociaux. Puisqu’elle n’a pas forcément les moyens de financer les travaux de construction, elle mise sur des partenariats public-privé pour n’avoir qu’à racheter les logements par la suite. J’interrogeais donc le ministre sur l’état d’avancement de son plan de relance visant à acquérir des logements sociaux”, explique le député François Desquesnes (Les Engagés). “Dans sa réponse, il m’indique que l’une des clauses de rachat concerne la proximité des logements aux lignes à haute tension. Si elles sont situées à moins de 98 mètres de ces dernières, les habitations sociales ne seront pas rachetées. Un choix que je respecte mais qui fait réfléchir quant au projet de Boucle du Hainaut où de nombreux logements seront situés à moins de 100 mètres de la ligne à haute tension.”

Une volonté respectée par le député mais qui crée une certaine forme de paradoxe. “Je respecte cette décision du ministre Collignon tout comme sa volonté de racheter des logements sociaux. Sa réponse va cependant à contre-courant du discours d’Elia dans le dossier de Boucle du Hainaut qui révèle qu’il y aura des dédommagements et des rachats sous certaines conditions et de celui de la ministre Tellier rapportant qu’il n’y a pas de risque avéré pour la santé des habitants concernés par le projet de Boucle du Hainaut. Il faut être clair envers les citoyens !”, confie François Desquesnes.

Le grand gagnant de ce double discours pourrait peut-être être le courant continu, privilégié par Revolht et les communes concernées, qui n’émettrait pas d’ondes et ne serait donc pas nocif pour les citoyens. “Cette décision du ministre et la proximité de nombreuses maisons à la future ligne de la Boucle du Hainaut doivent donner plus de force au Gouvernement wallon pour privilégier le courant continu. Si en Wallonie on dit envisager toutes les possibilités, ce n’est pas le cas en Flandre où les ministres ne semblent plus prendre en compte le courant continu. Il ne sera cependant pas possible de mettre un courant continu en Wallonie et, une fois la frontière linguistique franchie, avoir à faire à un courant alternatif. Il faut donc aller au bout des choses si la Flandre ne bouge pas”, conclut François Desquesnes.

Ce constat assez paradoxal fera l’objet d’une future question parlementaire au ministre Borsus dans les semaines à venir.