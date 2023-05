Pour rappel, les festivités de la Pentecôte avaient été lancées ce samedi lors de l’ouverture solennelle de ce week-end de fête. La foule et le soleil avaient répondu présents pour cette deuxième édition de cette cérémonie d’ouverture. Tout au long de cette commémoration, les visiteurs ont pu en savoir plus sur l’histoire de la ville et de son saint patron : Saint-Vincent. C’est évidemment dans le chœur de la collégiale que les festivités ont pu commencer avant le lancement du pavois entre les deux tours de cette dernière.