Les festivités de Pentecôte lancées par la commémoration solennelle et le déploiement de pavois

Saint-Vincent était donc à l’honneur ce samedi matin lors de l’inauguration des fêtes de la Pentecôte à Soignies. Un culte lui a en effet été voué afin de porter à la connaissance de tous les bienfaits apportés à la ville de Soignies. “Nous voulons témoigner notre attachement à la plus vieille tradition sonégienne qui se déroulera partout sur l’entité tout au long du week-end”, indique Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies (PS). “Notre rôle est de collaborer avec les confréries afin d’offrir un événement festif et rassembleur aux citoyens de Soignies, de ses villages mais également de leurs visiteurs.”

Après les quelques mots de la bourgmestre, les personnages emblématiques ayant contribué à la création de Soignies ont défilé dans la collégiale Saint-Vincent. Cela a commencé par Baudouin IV dit “le bâtisseur” qui avait dit à Saint-Vincent qu’il le protégerait en couvrant la collégiale de plomb et en construisant des levées de terre autour de Soignies. Marguerite de Constantinople, qui a fait don de relique conservée dans du tissu d’Orient, lui a emboîté le pas avant de faire place à Nicolas de Fontaine, le duc de Bourgogne : Philippe Le Bon, Philippe II, fils de Charles Quint, ainsi que Marie-Thérèse d’Autriche et les chanoines Pollio et Lecancelier. Tout ce petit monde s’est ensuite réuni à l’extérieur de la collégiale pour le lancement du pavois.

La journée est encore loin d’être finie puisque le Podium assurera l’ambiance musicale au soir. La programmation fait la part belle aux artistes belges. Seul le couple de chanteurs “Trois Vagues” représentera la France. Pour le reste, S ! mon, Jali, Behind The Pines, Coverplay, Alex Germys, Kyrios et Geosismix animeront ce podium 2023. “Comme l’année dernière nous promettons de mettre l’ambiance. L’affiche proposera des artistes de tous les styles, de quoi contenter tout le monde”, nous indique-t-on du côté de Sudradio.