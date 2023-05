Situé à Neufvilles, le Centre Reine Fabiola développe, depuis sa création en 1963, un projet d’hébergement et d’accueil d’adultes en situation de handicap mental, dans une pédagogie plaçant en finalité le bien-être, la qualité de vie, l’harmonie et l’équilibre des personnes accueillies. Ce sont ainsi 60 ans d’expérience et d’expertise ainsi que 500 hommes et femmes à partir de 18 ans, d’âges et de niveaux d’autonomie variés qui sont à la disposition des résidents. Le centre a pour volonté claire d’émancipation de la personne adulte en situation de handicap mental. Ses valeurs de référence sont : la responsabilité, le respect de soi et de l’autre, le développement personnel, l’inclusion, la tolérance, la coopération et la socialisation. Une réflexion continue et des équipes en constante évolution et 40 équipes et services éducatifs, pédagogiques, administratifs, techniques et de gestion travaillent au quotidien pour mener à bien ces missions.

Depuis sa création, le Centre Reine Fabiola fait preuve d’audace. Le fait de repousser les limites, qu’elles soient techniques ou humaines, de sortir régulièrement d’une zone de confort, de développer de nouveaux projets, sont ce qui lui ont permis d’être aujourd’hui une institution pour laquelle diversité et ouverture sont des forces et des atouts. Le Centre Reine Fabiola est ainsi riche d’une histoire de festivités et d’événements audacieux. Qu’ils soient organisés intra ou extra-muros, animations, voyages, fêtes, jubilés, cérémonies et autres réjouissances qui y ont au fil des ans été organisés pour le plus grand nombre, ont permis à des centaines de personnes de profiter de moments de vie extra-ordinaires, suscitant la rencontre et créant du lien. L’organisation de ces événements a aussi permis à l’institution de développer une expérience et un certain professionnalisme dans ce domaine. Dans la foulée des deux Sooo 90’ (2018 et 2019) organisés par et au Centre Reine Fabiola, le Discover Festival, dernière initiative novatrice en date, s’inscrit à nouveau dans cette impulsion.

Divers objectifs sont recherchés à travers cet événement unique. “Il proposera notamment à des personnes avec un handicap mental, une activité collective permettant de se divertir en se sentant inclus dans la mouvance festive actuelle. Ces personnes ont très peu accès à ce type de d’événements dont elles sont pourtant assez friandes. Le Discover Festival leur permettra de rencontrer d’autres personnes ayant un handicap mental, venant d’autres institutions et rassemblera les équipes du Centre Reine Fabiola autour d’un projet fédérateur mobilisant toutes les ressources de l’institution”, indique Christine Van Hauwaert, responsable communication du Centre Reine Fabiola. “Le festival permettra également d’inclure dans ce type de projet des apports extérieurs, tant humains que matériels. Susciter la collaboration et la solidarité et développer des partenariats et un réseau.”

Concrètement, le Discover Festival aura lieu le mercredi 14 juin 2023 de 10h00 à 16h30 au centre Reine Fabiola de Neufvilles. Il s’adressera aux personnes en situation de handicap mental, résidents au Centre Reine Fabiola et au sein d’autres institutions en Belgique. 800 personnes majeures sont attendues. Au programme, elles pourront retrouver :

• 10h15 (scène extérieure) – ROCK’N BROLL ORCHESTRA (résidents du Centre Reine Fabiola)

• 11h00 à 12h00 (scène intérieure) – NICOLAS DIEU DE MISTER COVER

• 12h00 à 12h50 (scène extérieure) – LES VIEILLES FRIPOUILLES (éducateurs du Centre Reine Fabiola)

• 13h00 à 14h00 (scène intérieure) – ENVOLE-MOI – COVER GOLDMAN

• 14h00 à 14h50 (scène extérieure) – LES JEUNES CANAILLES (éducateurs du Centre Reine Fabiola)

• 15h00 à 16h00 (scène intérieure) – ATTITUDE CHANTE JOHNNY