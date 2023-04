La maternité commerciale de Soignies à la recherche d’un nouvel occupant

”La maternité a rencontré pas mal de succès avec le passage des commerces Mouton Sauvage et Ernest Shop. Ils se sont désormais implantés dans des cellules vides laissant la place, dans la maternité commerciale, à un indépendant souhaitant lancer son projet en limitant les frais”, indique Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies (PS). “Une cellule est donc désormais remise à la location et bénéficie de tous les avantages d’une maternité commerciale.”

Concrètement, le futur commerce s’implantant au sein de la maternité commerciale bénéficiera d’un loyer avantageux, qui augmentera au fil des années. Il aura également l’occasion de profiter d’un accompagnement “pré-création” par une structure d’accompagnement. Une fois l’activité commerciale lancée, une formation post-création sera également recommandée et aura pour objectif de pérenniser le commerce. Plusieurs conditions sont tout de même imposées aux indépendants souhaitant se lancer au sein de la maternité commerciale de Soignies. L’activité commerciale devra en effet être de qualité et complémentaire à l’offre existante. Elle ne devra pas non plus relever du secteur de l’Horeca.

”Les candidatures peuvent être adressées jusqu’au 7 mai. La maternité commerciale offre vraiment une belle opportunité pour lancer son commerce. Celle de Soignies était d’ailleurs la deuxième à être créé après celle de Frameries. Cette dernière avait bénéficié de fonds européens pour sa création alors que, pour la nôtre, tout a été lancé sur base de notre budget communal”, conclut Fabienne Winckel.

Une belle opportunité pour les commerçants qui s’ajoute à celles déjà en place pour aider les indépendants à lancer leur commerce. Ils peuvent en effet également bénéficier de la prime communale Get-Up mais également celle émanant de la Région wallonne dans le cadre de l’appel à projets Objectif Proximité. De nombreux outils sont ensuite mis à disposition des commerçants pour mettre en valeur leur établissement tout en lui donnant une certaine visibilité.