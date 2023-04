La Ville de Soignies lance sa saison touristique

En plus des itinéraires classiques permettant de découvrir Soignies et ses villages en toute autonomie, tout au long de l’année, l’Office communal du tourisme propose pour cette nouvelle saison plusieurs nouveautés.

“Les aventuriers et amateurs d’explorations urbaines auront la possibilité d’arpenter les rues et ruelles de Soignies grâce au jeu de piste grandeur nature Coddy et à la chasse aux trésors Totemus. Munis de leur smartphone, ils pourront découvrir Soignies de manière originale. Vous préférez la campagne ? De nouvelles chasses Totemus vous permettront de découvrir les jolis villages de Thieusies, Horrues et Chaussée -Notre-Dame-Louvignies dès ce printemps”, indique la Ville de Soignies.

Les amoureux de paléontologie pourront, quant à eux, découvrir Soignies sous un autre angle grâce aux itinéraires “Fossiles en ville”. À l’aide de carnets didactiques, petits et grands pourront partir à la recherche des fossiles cachés dans la Pierre Bleue qu’on trouve ici et là dans le centre-ville de Soignies. Des visites “découverte” seront d’ailleurs proposées ces 15 et 16 avril.

Pour cette saison, les gourmands pourront aussi se réjouir ! Du 15 avril au 15 septembre, pour agrémenter les balades, des paniers pique-nique composés de produits locaux seront disponibles au prix de 15€ (3€ en supplément par enfant – Réservation 10 jours à l’avance) à l’Office communal du Tourisme.

“Autre nouveauté : il sera désormais possible, chaque dernier dimanche du mois, d’avril à juin, découvrir gratuitement un musée sonégien. Des archers sainte Christine en passant par le trésor des chanoines et les mille et une curiosités du Musée du Vieux Cimetière, de nombreuses surprises attendent les citoyens”, poursuit la Ville de Soignies.

Enfin, en plus des nombreuses visites guidées organisées tout au long de la saison, l’Office communal du Tourisme proposera dès la fin du mois d’avril des “escapades sérénité”. Axées sur le bien-être et l’évasion en pleine nature, ces balades seront guidées par une coach spécialisée dans la gestion du stress.

Et ce n’est pas tout ! Cette année, pour la première fois, le jardin du Château de Louvignies ouvrira ses portes à la population le samedi 20 mai à l’occasion de la journée des familles. Au programme : grimage, sculpture de ballons, ateliers créatifs, châteaux gonflables et animations musicales. À la tombée de la nuit, un spectacle alliant poésie, musique et spectacle de feu ainsi qu’une séance de cinéma en plein air seront proposés !

Les plus jeunes auront également l’occasion de s’évader grâce au concours créatif (photos et dessins) organisé du 15 mai au 15 juillet dans le cadre des Journées du Patrimoine. À remporter : de nombreux cadeaux ainsi que des abonnements à Pairi Daiza !