Un mois après l’annonce de 245 licenciements à Avery Dennison, les échanges continuent d’aller dans la bonne direction : “le chemin sera encore long”

Pour rappel, la direction souhaite transformer le site de Soignies en un site Graphique avec des produits de flocage et de décoration à haute valeur ajoutée. Elle compte automatiser et moderniser l’outil afin de le rendre performant. Les autres produits fabriqués à Soignies comme le Tapes (mousse, double-face) et le Label (étiquettes) seront transférés sur d’autres sites du groupe. La mise en application de cette réorganisation se fera en 4 phases jusqu’à la fin 2024.

Rapidement, les syndicats se sont indignés de cette annonce et se sont placés aux côtés des travailleurs afin qu’ils puissent obtenir un maximum de garanties. Les élus locaux ont suivi la même voie et espèrent que le nombre de licenciements pourra diminuer aux termes des négociations. Les ministres wallons, Christie Morreale et Willy Borsus se sont également placés derrière les travailleurs et œuvrent pour actionner un maximum de leviers pour accompagner les travailleurs licenciés lors de leur reconversion.

Depuis lors, des réunions entre syndicats et direction ont lieu toutes les semaines. Les représentants des travailleurs y peuvent alors poser toutes leurs questions. Questions dont la direction tente d’apporter des réponses. Alors que les échanges se sont montrés constructifs dès le début, le dossier va tout de même prendre encore du temps avant d’aboutir sur une vision claire de l’avenir de l’entreprise et des travailleurs.

“Nous sommes vraiment au début des démarches. Nous analysons seulement les pistes pour essayer d’éviter au maximum les pertes d’emplois. Cela risque donc de prendre un peu de temps pour analyser l’ensemble du projet de l’entreprise et voir si des propositions peuvent être faites pour éviter les licenciements”, indique Stefano Fragapane, Secrétaire FGTB.

Bien que la procédure ne soit qu’à ses débuts, les échanges continuent d’être constructifs entre syndicats et travailleurs. “Les échanges sont très constructifs, il n’y a aucun problème pour le moment. Quelques inquiétudes survenaient encore au niveau de la gestion journalière. Nous avons donc longuement abordé le sujet lors de la réunion de ce jeudi. Pour le reste, nous avons fait l’inventaire de tous les postes de travail et le futur prévu pour chacun d’entre eux. Nous avons également abordé la suppression des machines et les nombres d’emplois concernés. Nous cherchons d’ailleurs toujours à retrouver des postes ailleurs pour les travailleurs menacés”, poursuit Stefano Fragapane.

Les travailleurs qui auront d’ailleurs peut-être l’occasion de se réorienter avant même que la procédure Renault ne vienne à son terme. Des échanges avec d’autres entreprises de la région ont en effet d’ores et déjà été lancés. “Nous avons déjà eu plusieurs réunions avec les élus locaux. Des contacts ont également déjà été pris avec d’autres entreprises de la région. Ces dernières ont contacté la direction d’Avery Dennison pour en dire plus sur les profils recherchés. Les travailleurs peuvent ainsi déjà postuler ailleurs pour retrouver du travail avant même que la procédure Renault ne prenne fin”, conclut Stefano Fragapane.

Un premier mois de négociations donc qui se déroule bien pour le moment. Les démarches seront cependant encore longues.