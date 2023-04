La mobilité, principal point noir de Soignies d’après un sondage réalisé par le groupe Ensemble

“Notre volonté est avant tout d’être à l’écoute des citoyens. Nous ne portons absolument pas un bilan de la majorité en place. Nous avions déjà réalisé des sondages dans le passé afin d’être le plus à l’écoute possible des citoyens. Ces sondages font donc en quelque sorte partie de l’ADN du groupe Ensemble”, indique François Desquesnes, chef de file du groupe Ensemble à Soignies.

Au total, 855 réponses ont été obtenues suite au sondage du groupe. L’ensemble des profils étaient représentés puisqu’aussi bien des hommes que des femmes et des jeunes et des moins jeunes y ont répondu. “Les résultats montrent que les Sonégiens sont satisfaits de leur commune. Ils trouvent notamment qu’elle est à taille humaine et que la vie associative y est dynamique. Soignies compte également des commerces et artisans de qualité, ce qui est loin d’être négligeable. Au niveau des écoles et des crèches, nous sommes également bien représentés”, révèle Sonia Depas-Lefèbvre, conseillère communale Ensemble.

Malgré le nombre important d’écoles, de crèches et d’accueil extrascolaire, la saturation se fait cruellement ressentir, représentant l’un des points noirs de la commune. “Nous attendons impatiemment la nouvelle crèche même si nous savons qu’elle sera rapidement saturée au vu de la prolifération des nouveaux logements. Le bât blesse également au niveau de l’accueil extra-scolaire. Ce lundi matin, nous avons d’ailleurs été assaillis d’appels de parents mécontents voire furieux de voir que les places en stage pour les prochaines vacances sont déjà toutes remplies”, poursuit Sonia Depas-Lefèbvre.

Face à cette pénurie de place en stage, ce sont principalement les travailleurs qui se retrouvent en difficulté. Le nouveau régime scolaire en est évidemment pour quelque chose. Afin d’essayer de trouver une solution et modifier la procédure d’inscription, le groupe Ensemble ajoutera d’ailleurs un point à l’ordre du jour du prochain conseil communal afin d’aborder le sujet avec la majorité en place.

Un autre gros point noir, si ce n’est le point d’attention le plus important pointé du doigt par les citoyens, concerne la mobilité. Alors que les villages sont très peu desservis en termes de transports en commun, la mobilité douce n’est guère logée à une meilleure enseigne en centre-ville. L’état des trottoirs et le manque de pistes cyclables contribuent également au mécontentement des citoyens.

“Les déplacements posent problème à Soignies. Les équipements en termes de pistes cyclables ne sont pas tops voire dangereux à certains endroits. Les PMR, jeunes parents et séniors éprouvent également des difficultés à emprunter certains trottoirs, pas toujours suffisamment grands pour rendre leur déplacement optimal”, ajoute Sandra Volante, conseillère communale Ensemble. “Au niveau des transports en commun, les avis sont assez mitigés. Nous bénéficions d’une gare bien desservie et une offre TEC suffisante en centre-ville. Pour les villages par contre, l’accessibilité n’est pas toujours optimale. Ils se sentent d’ailleurs parfois oubliés. Les jeunes sont notamment demandeurs d’offres en termes de transports en commun. ”

En ce qui concerne les logements et les commerces en périphéries, les citoyens n’en veulent plus davantage. Ils ne souhaitent en effet pas que ces nouveaux immeubles mettent en péril l’aspect commune à taille humaine de Soignies. Pour le côté commerce en périphérie, l’abondance de ceux-ci pourrait nuire au centre-ville.

Tous ces points et constatations constitueront le cheval de bataille de la future campagne électorale du groupe Ensemble. Les élus partiront d’ailleurs à la rencontre de citoyens afin d’encore aller plus loin dans leur collecte d’informations. Le premier rendez-vous est d’ailleurs fixé au 21 avril sur la place du jeu de Balle.