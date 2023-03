Soignies : Une demande de permis d’urbanisme à la rue de Mignault inquiète le conseil communal

Le conseil communal devait en effet approuver les devis des travaux d’aménagement permettant l’urbanisation du terrain. C’est désormais chose faite non sans inquiétude. “Le point était déjà venu sur la table du conseil communal mais le SPW avait refusé le permis puisqu’il concerne un terrain situé en zone inondable. Je demande donc à être très prudent sur le sujet. Les dix prochaines années vont en effet être essentielles au niveau des catastrophes naturelles. La zone a déjà été inondée par le passé. Il faudra donc vraiment rester attentif à cela”, indique l’opposition avant de poursuivre.

“Nous pouvons nous poser des questions sur les ruissellements qui surgissent sur ce terrain. Situé en contrebas de la rue d’Ecaussinnes notamment, l’eau va s’agglutiner à ce niveau et risque de poser des problèmes d’inondations. Je ne suis pas contre un projet mais il faut être le plus attentif et prudent possible. ”

Un permis qui a changé depuis la première demande, permettant au demandeur d’obtenir un avis positif du GISER, service du SPW en charge de la gestion intégrée des sols. “Certaines conditions sont à respecter suite à l’avis du GISER. Ce dernier a d’ailleurs remis un avis positif. Je me préoccupe également de ces catastrophes naturelles et je serai particulièrement attentive au dossier mais il m’est difficile d’aller contre l’avis du GISER”, répond Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies (PS).