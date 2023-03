Le conseil communal de Soignies a voté à l’unanimité sa motion de soutien aux travailleurs d’Avery Dennison : “nous sommes informés après la presse”

Après cette triste nouvelle, la Ville de Soignies et l’ensemble des partis siégeant au conseil communal se sont unis pour mettre en place une motion de soutien aux travailleurs d’Avery Dennison. “Au niveau du conseil communal, nous sommes tous de tout cœur avec les travailleurs. La motion peut paraître assez dérisoire mais nous avions vraiment voulu réagir très vite. Elle permettra tout de même de mettre la pression sur la direction afin que le nombre d’emplois menacés diminue et qu’un dialogue puisse être instauré avec la direction”, indique Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies (PS).

Dès le matin, les autorités communales ont pu se rendre compte de l’implication des ministres Borsus et Morreale dans le dossier. La Région a ainsi affirmé qu’elle lèverait tous les leviers possibles pour réduire le nombre d’emplois menacés et pour accompagner les travailleurs licenciés dans leur reconversion. La motion complétait en quelque sorte les dires des députés et ministres ce mardi matin.

“L’idée est de voter une motion à l’unanimité afin de soutenir les travailleurs”, poursuit Fabienne Winckel. “Nous demandons, à travers cette motion, aux gouvernements (wallon et fédéral) de prendre des mesures pour limiter les pertes d’emplois. Nous demandons également d’ouvrir un dialogue avec les représentants des travailleurs, la direction et les autorités publiques. Enfin, nous voulons que les gouvernements mettent en place des services de soutien aux travailleurs. ”

Une volonté d’action de la Ville de Soignies et des ministres wallons qui déteint sur les communes avoisinantes également. “Notre volonté d’agir se reflète également dans les communes voisines. Centropôle est en effet mobilisé. De nombreux élus d’autres communes sont représentés dans cette dernière et poursuivent donc le combat dans leur commune respective. Cela met du poids quand la région parle ensemble sur un même dossier”, ajoute François Desquesnes (Ensemble).

Au niveau fédéral aussi, la ministre sera attentive aux futures actions. “La direction est aux abonnées absentes alors que beaucoup de questions se posent. Quand la procédure Renault va être enclenchée, il faut permettre aux travailleurs de sortir dignement et avec ce qui leur revient de droit. La ministre était à l’écoute et restera attentive à la situation”, rapporte Patrick Prévot, député fédéral et conseiller communal (PS).

En interne, les travailleurs savaient que des licenciements allaient avoir lieu mais ils ne s’attendaient pas à voir autant d’emplois concernés. “Le plus terrible, c’est d’être dans l’attente et voir les informations divulguées à la presse avant que nous soyons informés. L’ampleur est énorme mais nous pensons que le nombre d’emplois menacés va diminuer”, indiquent des travailleurs d’Avery Dennison.