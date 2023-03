Les élus sonégiens sous le choc après l’annonce des 245 licenciements au sein de l’entreprise Avery Dennison

Face à cette décision, les élus locaux sont sous le choc et mettront tout en œuvre pour tenter de limiter au maximum les pertes d’emplois. “On ne s’attendait pas du tout à une annonce de la sorte”, confie Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies (PS). “Aucuns signaux ne laissaient présager d’une telle décision. Nous allons désormais être aux côtés des travailleurs pour voir ce que nous pouvons mettre en place pour les aider et soutenir. Nous allons, déjà, tenter de réduire au maximum le nombre d’emplois concernés par ces licenciements. Nous allons ensuite voir quelle mesure peut être mise en place pour atténuer le choc des travailleurs concernés par la mesure. ”

Une motion est en préparation du côté de la commune pour montrer la volonté de cette dernière de soutenir les travailleurs et limiter les licenciements. “Les équipes de la Ville sont en train de travailler sur cette proposition de motion. Nous allons la rédiger en fonction des éléments que nous obtiendrons dans les heures et jours à venir. Tout ce que nous pouvons faire, nous le ferons”, poursuit Fabienne Winckel.

De son côté, le député sonégien, François Desquesnes (Ensemble), interpellera les ministres Borsus et Morreale au parlement wallon. “J’étais également surpris lorsque j’ai entendu l’annonce de l’entreprise. Ces derniers temps, elle avait investi dans l’outil de production et avait recruté dans une phase de reprise qui avait vu la jauge de personnel diminué. Maintenant, on nous dit que 245 emplois vont passer à la trappe. Je tombe un peu des nues”, explique-t-il avant de poursuivre.

“Dans ce type de procédure, l’entreprise a toute une série d’obligations vis-à-vis des travailleurs mais également des élus locaux. Nous devrions donc être prochainement contactés pour savoir comment elle a abouti à cette décision. Est-ce uniquement capitalistique ou y a-t-il également des raisons industrielles ? Si c’est le cas, nous réfléchirons aux solutions que nous pourrions apporter. Je dispose également d’un levier d’action au niveau du parlement wallon que je vais activer. Je vais demander qu’une réunion conjointe puisse avoir lieu avec les commissions économie et de l’emploi au niveau du parlement. Les deux compétences doivent être mises autour d’une table rapidement pour voir ce que la région dispose comme levier d’action pour freiner la décision annoncée par l’entreprise tant au niveau économique que de l’emploi afin que la décision finale soit la plus éloignée possible de ce qui a été annoncé actuellement. ”

Le député sonégien espère également qu’une motion pourra être votée à l’unanimité lors du prochain conseil communal afin d’affirmer leur soutien aux travailleurs.