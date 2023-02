Il tire “accidentellement” sur sa femme avec un fusil de chasse à Soignies

En juin 2021, un drame a sans aucun doute été évité au sein d’un foyer familial. Sous l’effet des produits stupéfiants et de l’alcool, Baptiste (prénom d’emprunt) a manipulé un fusil de chasse qui appartenait à son père. Rouillée et en mauvais état, l’arme résidait dans le grenier. Pour on ne sait quelle raison, le prévenu s’en est emparé.