Soignies : il porte un coup de tête à sa femme sous les yeux de leur enfant de 5 ans

Le 9 janvier 2021, une énième dispute entre le couple a éclaté. Le nœud du problème restait malheureusement toujours le même. Sous l’effet de l’alcool, le prévenu a plaqué sa femme contre le mur avant de lui porter un coup de tête sous les yeux de leur enfant âgé de 5 ans. “C’était une accumulation de choses”, a indiqué le prévenu à la barre du tribunal correctionnel de Mons.

”Des faits de violence ne peuvent jamais être justifiés”

À la suite de ses violences, Lou a fortement été amochée au niveau du visage. Aujourd’hui, elle reste fortement traumatisée par les faits. Notamment car la scène de coups s’est déroulée en présence du jeune enfant.

Sébastien assume pleinement son attitude gravissime et son passé tumultueux. Actuellement, ce père de famille ne consomme plus une goutte d’alcool et s'est séparé de Lou. Par ailleurs, ce Sonégien a déjà été condamné par le tribunal de police pour conduite en état d’ivresse. “Des faits de violence ne peuvent jamais être justifiés”, a confié le représentant du ministère public. Il a notamment requis une peine de travail en espérant que le prévenu ne dérape plus de la sorte dans le futur… Le jugement sera prononcé le 20 février.