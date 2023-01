Depuis 2019, Soignies héberge le plus grand club de poker de Belgique

Léandro Gaone est à la base de ce club à succès qui propose des tournois à petites mises permettant à tout un chacun de venir jouer de sa passion sans se ruiner. “J’ai toujours eu des facilités avec l’informatique et aimais le monde de l’événementiel. Il y a près de 15 ans maintenant, mon club de poker est né dans mon kot à Mons où je faisais des études de comptabilité. D’un premier site de grattage, il est rapidement devenu un site de poker en ligne. Je n’était pas fan de la discipline avant qu’un ami m’incite à commencer le poker. J’y ai finalement pris goût au point d’en faire mon métier”, confie-t-il.

Malgré la notoriété gagnée au fil des années, Léandro Gaone prône toujours un poker responsable, dont les mises permettent de s’inscrire en tournoi à petit prix. Les gagnants peuvent désormais repartir avec de l’argent ou se qualifier pour d’autres tournois plus importants à l’étranger.

“Les premiers événements avaient lieu en ligne. Je me suis lancé dans les tournois en physique en 2008-2009 lorsque je me suis inscrit à mon premier salon du poker. J’ai ensuite créé mon asbl pour organiser mes propres tournois. Les joueurs ne pouvaient alors pas gagner de l’argent mais bien repartir avec des lots. En 2010, les sites avaient totalement disparu suite à plusieurs nouvelles lois rentrées en vigueur. J’ai alors lancé les tournois à 20 euros l’entrée permettant de gagner de nombreux lots. Finalement, j’ai lancé la première salle permanente de Belgique en 2012 à Anderlues”, poursuit Léandro Gaone.

Son club de poker, PokerBelgique, a ensuite bourlingué d’Anderlues à Fontaine-l-Evêque pour finalement s’implanter à Soignies en 2019. “Après plusieurs expériences au casino de Namur et dans mon asbl à Anderlues, je souhaitais revenir hors casino. J’étais donc à la recherche d’une salle pour faire gagner des places pour des tournois d’autres casinos. J’ai alors ouvert à Fontaine avant de me retrouver à Soignies. J’ai d’abord repris une salle à Soignies en 2015 avant de la fermer en 2016. Je suis ensuite revenu en 2019 et j’ai lancé les tournois allant de 20 à 50 euros. J’ai immédiatement fait salle comble. Pendant la crise, un protocole sanitaire a été mis en place. J’ai alors diversifié mes activités pour pouvoir m’en sortir”, indique Léandro Gaone.

Depuis la fin de la crise sanitaire, ses activités ont pu pleinement reprendre pour faire à nouveau salle comble. Des tournois allant de 20 à 50 euros sont quotidiennement proposés aux joueurs, le tout dans une ambiance conviviale. “Nous voulons avant tout que les gens s’amusent. Chez-nous, le poker est un divertissement et non pas un jeu d’argent. Nous permettons tout de même de faire gagner des places pour des tournois étrangers, aux joueurs qui souhaitent aller plus loin dans la discipline”, conclut Léandro Gaone.

Depuis son lancement en 2007, PokerBelgique a donc bien grandi au fil des années pour désormais également être en possession de ses jeux de cartes, ses jetons, sa salle de poker avec ses tables ainsi que de ses propres bières.