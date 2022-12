Neufvilles : Jean-Philippe, résident du centre Reine Fabiola, collectionne les dédicaces de stars

Du haut de ses 22 ans, Jean-Philippe a déjà pu obtenir plus de 80 dédicaces de stars. Emmanuel Macron, Teddy Riner, Camille Combal ou encore Florent Pagny ont notamment pris la peine de consacrer quelques minutes de leur temps afin de compléter la collection de Jean-Philippe.

“Je suis un très grand fan de stars”, confie Jean-Philippe Dubois, résident du centre Reine Fabiola de Neufvilles. “Je rêve de travailler dans le milieu artistique pour devenir à mon tour un grand artiste ou un grand animateur. Comme disent mes éducateurs, je dois franchir une étape à la fois pour pouvoir atteindre mes rêves. J’ai donc décidé de commencer par collectionner les autographes et dédicaces de stars il y a trois ans environ. J’en totalise déjà plus de 80 à ce jour. Le dernier en date m’est parvenu hier. Il s’agit de la dédicace de Zaz. ”

Pour obtenir le précieux sésame, Jean-Philippe a une technique toute particulière pour interpeller “ses” stars. “Je contacte les personnalités via Instagram ou par mail afin d’obtenir leur dédicace. Cette dernière méthode m’a notamment permis d’obtenir l’autographe d’Emmanuel Macron, de Teddy Riner ou encore Brigitte Bardot”, indique-t-il. “Ma boîte aux lettres est très souvent remplie d’autographes. ”

Véritable amateur de télévision et… d’animateurs, Jean-Philippe aimerait avoir la chance, lui aussi, de fouler le parquet des plus grands plateaux télés de France et de Belgique. “Je suis un très grand fan de TF1. Je connais toutes leurs émissions par cœur. Lorsque Jean-Pierre Pernaut est décédé, j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps tellement il a bercé mon enfance. J’aimerais donc avoir la chance de visiter leur plateau télé ou passer dans l’une de leurs émissions”, poursuit Jean-Philippe.

Les rêves de Jean-Philippe ne s’arrêtent cependant pas là. Il espère en effet encore se procurer de nombreuses dédicaces. “J’aimerais beaucoup recevoir un autographe de Rihanna, Shakira, des joueurs de l’équipe de France et de Belgique, etc”, raconte-t-il. “Il y en a beaucoup dont j’aimerais avoir une dédicace mais ceux dont je rêve le plus sont celles de Christian Clavier et Jean Reno. ”

Jean-Philippe espère donc que les articles de presse pourront lui permettre d’accéder à ses rêves et, pourquoi pas, devenir une star à son tour.