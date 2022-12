Le stade communal de Soignies servira de base arrière lors des Jeux Olympiques de Paris 2024

Le stade communal de Soignies va se refaire une nouvelle jeunesse prochainement grâce à des travaux de rénovation. La Ville de Soignies a, en ce sens, conclu des accords de partenariats avec plusieurs écoles et clubs sportifs de l’entité pour pouvoir obtenir davantage de subsides pour leur mise en place. Ces travaux de réaménagement devraient être finis avant 2024 et pour cause, le stade communal de Soignies sera utilisé lors des Jeux Olympiques de Paris. L’échevin des Sports, Marc De Saint Moulin, vient de confirmer sa disponibilité auprès d’Infrasports.