Des conventions passées avec les clubs sportifs et les écoles de Soignies pour l’occupation du stade communal

Le stade communal de Soignies va retrouver une seconde jeunesse. Son réaménagement est en effet prévu. Pour ce faire, la ville bénéficiera d’un important subside. Pour que ce dernier soit encore plus important, des conventions avec les clubs sportifs et les écoles ont été approuvées lors du conseil communal de ce mardi 29 novembre. La signature des conventions entre la Ville de Soignies, l’école libre des Carrières, l’école Saint-Vincent et l’association des clubs francophones de football (ACFF) concernant l’occupation du stade communal était ainsi à l’ordre du jour.