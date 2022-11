Projet "Wallonie Ambitions Or" : le Symphorinois Sirian Syska élu ambassadeur pour promouvoir son sport

Sélectionner des sportifs “au parcours remarquables ou atypiques” qui participent au rayonnement de la Wallonie et qui s’engagent à promouvoir ses infrastructures sportives via divers supports et actions de promotion, tel est l’objectif du projet Wallonie Ambitions Or soutenu par le gouvernement wallon. Pour les soutenir dans cette démarche, des bourses pouvant aller jusqu’à 10 000 euros pour les sportifs individuels et jusqu’à 15 000 euros pour les équipes ont été octroyées.