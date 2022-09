Soignies: Neuf conseillers communaux quittent la séance du conseil avant son terme: "des propos discriminatoires ont été tenus"

"Ce n’est pas la première fois que le chef de file MR arrive très très "fatigué"et tardivement au conseil communal. Ce n’est pas non plus la première fois qu’il tient des propos dénigrants et profère des attaques personnelles dans l’exercice de ses fonctions. Pour Marc Verslype, je ne suis pas légitime à m’exprimer puisque je ne suis pas "un Sonégien de souche"", indique François Desquesnes, chef de file du groupe Ensemble avant de poursuivre.

"Pour les huit conseillers communaux du groupe Ensemble, tenir de tels propos revient à considérer qu’il y a des citoyens de plusieurs catégories dans notre ville. Il s’agit d’un discours discriminatoire et injurieux vis-à-vis de tous les élus communaux mais surtout vis-à-vis de tous les habitants de Soignies, en particulier toutes celles et tous ceux qui ont fait le choix de venir vivre dans notre belle commune."

Suite à cela, les huit conseillers Ensemble et un conseiller indépendant ont décidé de quitter le conseil avant la fin. Au lendemain des faits, à savoir ce mercredi, ils réclament des excuses publiques de Marc Verslype pour ses propos jugés discriminatoires et injurieux. Des excuses que le principal intéressé ne semble pas enclin à formuler.

"Mes propos n’étaient absolument pas dénigrants ou injurieux", nous répond-il. "Ils ont été mal exprimés lorsque nous avons abordé le dossier de rénovation urbaine. J’ai simplement voulu dire que je suis un Sonégien d’origine puisque j’y ai passé mon enfance et une bonne partie de ma vie, soit plus de 60 ans. Certains prenaient la parole ou tenaient des discours sans avoir la connaissance qu’ils pourraient requérir."

Pour le premier échevin de Soignies, cette polémique a un but non-avoué par le groupe Ensemble. "Je pense qu’ils ont voulu profiter du fait que nous n'étions pas en nombre pour faire cet éclat et sortir en espérant que nous ne puissions pas voter le point. Pas de chance pour eux, d’autres conseillers sont venus nous rejoindre entre-temps. Nous étions donc en nombre et avons pu voter les points à l’unanimité. La possibilité que je prononce une quelconque excuse est exclue", conclut-il.

Une réaction qui inquiète le conseiller communal François Desquesnes. "La meilleure défense c’est l’attaque. Monsieur Verslype a eu un comportement déplacé hier. La preuve en est, il n’y a pas que le groupe Ensemble qui a quitté le conseil hier mais bien l’ensemble des partis d’opposition face à une attitude qui était abjecte. Je reste encore sans voix face à cette façon de se comporter, à la fois dénigrante pour les conseillers mais également pour les citoyens", réagit François Desquesnes. "Monsieur Verslype arrive dans un état second au conseil et lorsqu’il prend la parole c’est pour invectiver les gens et leur dire que ce ne sont pas de vrais Sonégiens. S’il ne s’excuse pas, j’espère qu’au sein de son groupe MR, quelqu’un lui fera comprendre qu’il y a une notion de respect à avoir. On peut commettre une erreur mais s’il ne la reconnait pas et qu’il persévère dans cette erreur, cela deviendra une faute."