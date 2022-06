"Pourquoi me lever? Pourquoi me laver et m’habiller si personne ne vient me voir?" Ces témoignages de personnes âgées, les aides familiales du CPAS de Soignies, comme partout ailleurs, les relaient autour d’elles. Celles-ci constatent en effet trop souvent l’isolement de personnes qui n’ont plus aucune visite, aucun lien autre que les contacts avec des professionnels de la santé et de l’aide à domicile.

La direction de la maison de repos Les Cayoteux a donc accepté avec joie la proposition du Lycée provincial des sciences et des technologies (LPST) de Soignies de nouer des liens intergénérationnels entre ses résidents mais aussi les personnes isolées soutenues par les aides familiales du CPAS et des étudiants en section coiffure du lycée. "Nous souhaitons rompre l’isolement et la solitude dont souffrent certains de nos aînés, explique Judith Rossay, professeure de français et coordinatrice pédagogique au LPST. La récente pandémie n’a fait que creuser cet isolement. Pour nos futures coiffeuses et futurs coiffeurs, cette formation sur le terrain favorise l’échange des savoirs et des expériences, notamment intergénérationnels. Les élèves contribuent à redonner de l’estime de soi et un soutien moral aux aînés."

À la mi-mai, nous avons rencontré Elisa, Manar, Christiane, Céline, Maeva et leurs amis de 4e et 6e années secondaires professionnelles. Si ces jeunes filles coiffent déjà des clientes deux fois par semaine au sein de leur école, la démarche consistant à changer de décor leur a visiblement beaucoup plu. Ces étudiantes, âgées de 16 à 19 ans, ont tout d’abord rencontré les équipes de la maison de repos pour planifier une première journée de mise en beauté des résidents. Surpassant leur timidité, elles se sont lancées début juin en coiffant plusieurs résidents et des personnes isolées accompagnées par leur aide familiale.

Une formation qui favorise l’échange de savoirs,</h3><h3 class="exergue">d’expériences intergénérationnelles,</h3><h3 class="exergue">et quicontribue à redonner de l’estime de soi et un soutien moral aux aînés.

Une expérience porteuse qui va se poursuivre

Nous retrouvons les jeunes futures coiffeuses à la mi-juin, ravies de cette première expérience. "Une dame qui n’a pas les moyens ne s’était plus fait coiffer depuis 30 ans. C’était très émouvant! ", explique Maeva. "Une autre dame tenait un salon de coiffure à Mons. Elle nous a raconté des anecdotes et donné des bons conseils, raconte Elisa. Bien sûr, on a toujours peur de rater la coupe mais les personnes âgées étaient si contentes de nous voir que nous nous sommes senties à l’aise." Accompagnées de leurs enseignantes, Judith Rossay, Doriane La Sala, Mélanie Lambert mais aussi leur professeure de coiffure, Angelina Ognibene, et leur cheffe d’atelier Elsa Da Conceicao, l’expérience va se poursuivre deux fois par mois l’année scolaire prochaine.

Elles ont visiblement déjà adopté la réflexion de Charlotte Godfrind, la directrice faisant fonction de la maison de repos Les Cayoteux: "Quand vous serez des coiffeuses professionnelles, vous aurez peut-être une attention particulière en veillant à prendre soin des personnes âgées."

