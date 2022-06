Le festival Sauterelles (Soignies) fera frétiller les tout-petits

Dans trois fermes

La particularité du festival réside dans le fait que les organisateurs entendent " mettre la culture au sein des cultures ", en organisant le rendez-vous au sein de trois fermes de la région: les fermes de la Coulbrie, de la Tortue et des P’tits Sabots. Pas moins de 19 spectacles (et 35 représentations de compagnies issues de la Fédération Wallonie-Bruxelles ) seront présentés sur ces trois sites: théâtre, danse ou musique, au sein de leur grange ou en plein air.

" Notre volonté est d’amener, lors de trois parcours artistiques à la carte, les habitants à déambuler et à aller à la rencontre de la culture, des producteurs locaux, du petit patrimoine rural et des associations qui œuvrent pour l’écologie ", précisent les organisateurs de l’événement. En effet, une multitude d’ateliers créatifs et des animations en lien avec l’écologie viendront compléter la programmation. Les organisateurs s’inscrivent dans une démarche écoresponsable, notamment en proposant des produits locaux. Des associations locales présenteront également une animation au sein de chaque ferme pour sensibiliser le public à des actes écologiques (comment faire un compost ou réduire ses déchets? comment construire un hôtel a insectes?). Des ateliers créatifs (atelier masque, danse avec bébé, vannerie, ou encore initiation musicale) seront également proposés aux différentes tranches d’âges. Des producteurs locaux seront également de la partie pour proposer leurs produits à la vente.

Un festival accessible à tous

Si le festival se déroule sur trois jours, les 24, 25 et 26 juin, le vendredi sera exclusivement réservé aux écoles. " Nous travaillons de concert avec le PECA qui soutient l’initiative de notre festival. La journée du 24 juin est réservée à la venue d’écoles maternelles d’Écaussinnes et de Soignies. Environ 200 enfants, répartis entre les fermes de la Tortue et de la Coulbrie, auront le plaisir de passer une journée à la ferme, de découvrir celle-ci, de participer à une animation et de voir un spectacle fraîchement crée et adapté à leur âge. " Les deux jeunes compagnies pourront ainsi rôder leur spectacle et recueillir les impressions des enfants.

Enfin, pour faciliter l’accès à ce festival à un plus grand nombre, cinq spectacles sont totalement gratuits (réservation indispensable à la billetterie du centre culturel de Soignies), ainsi que toutes les animations et les ateliers prévus sur les trois sites.

8€ (adulte) et 5€ (enfant de -12 ans) en préventes. https ://centreculturelsoignies.be/