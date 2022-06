Effondrement karstique à Neufvilles: le calendrier des travaux se fait encore attendre

Il y a près d’un an, le 29 juin 2021, un effondrement du sol s’est produit sous la N524 à la sortie de Neufvilles, route de Montignies. Le trou s’est élargi et approfondi dans les jours qui ont suivi engloutissant un tronçon complet de la route, des prairies et des arbres. Le trou béant fait aujourd’hui 50 mètres de long, une dizaine de mètres de large et jusqu’à 8 mètres de profondeur.

François Desquesnes, chef de groupe Les Engagés au Parlement de Wallonie, a pu prendre connaissance récemment de l’étude INISMA. Celle-ci est rassurante et positive: il n’y a pas de cavité sous la route; le sol est, sur une profondeur de +/- 5 mètres, un peu moins résistant et davantage humide. Le Bureau d’études préconise donc, parallèlement aux réparations, la mise en place d’une "surveillance à long terme" pour détecter toute future éventuelle anomalie.

Ces résultats étant connu du ministre depuis plus de deux mois, François Desquesnes a donc réinterrogé le ministre Philippe Henry au sujet du calendrier tant attendu de réparation de la route. Il a rappelé que le conseil communal de Soignies a voté, mi-avril et à l’unanimité, une motion demandant au ministre écolo Philippe Henry "de transmettre, au plus tard pour le 30 juin 2022, un calendrier prévisionnel des travaux envisagés".

La réponse du ministre n’a pas convaincu le député. "Le rapport de la tomographie est actuellement à l’analyse au sein des services géotechniques de mon administration. Ces services sont largement mis à contribution suite aux inondations de l’année dernière, le planning sera donc transmis dès que possible après l’analyse du rapport", répond-il.

L’élu sonégien s’étonne de cette réponse du ministre: le député lui avait déjà suggéré de confier le suivi de ce dossier à un bureau externe mais Philippe Henry lui avait répondu - le 20 décembre 2021 - que le dossier serait géré en direct par le SPW "afin de limiter les démarches administratives". Pour François Desquesnes, "Il ne reste donc que 15 jours au ministre Philippe Henry pour répondre à l’exaspération des Neufvillois à la motion des élus sonégiens!"