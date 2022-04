La Ville de Soignies a voté une motion visant à intervenir sur l’effondrement karstique de la rue de Montignies

Alors que plusieurs investigations étaient entreprises par le SPW à la demande de la CACEFF, la Ville de Soignies a pris en charge les déviations locales (rue Hubermont et chemin Saint Nicolas) et les mesures de polices administratives adéquates pour permettre la circulation sur la zone impactée. Ces déviations créent néanmoins de nombreux désagréments aux riverains notamment dus à la vitesse excessive des automobilistes.

En date du 3 mars 2022, le SPW avait informé la Ville de Soignies que l’étude était achevée et que les résultats seraient connus ultérieurement. Le 23 mars suivant, la Ville de Soignies a alors demandé au SPW de lui transmettre les rapports réalisés afin que le SPW puisse mettre sur pied une réunion de concertation pour prévoir la suite des travaux à réaliser.

"Étant donné que les voiries communales de déviation n’ont pas été conçues pour recevoir un tel charroi et que leur état se dégrade et compte tenu des objectifs stratégiques et opérationnels que nous nous sommes fixés dans le cadre de son Programme Stratégique Transversal 2019 – 2024, nous avons décidé de demander au Gouvernement wallon de prévoir un budget pour le comblement et la sécurisation du trou karstique ainsi que pour la réfection de la voirie régionale où l’effondrement karstique a eu lieu", indique la Ville de Soignies.

Les demandes de la Ville ne s’arrêtent pas là puisqu’elle souhaite également que la Wallonie prévoie un budget pour la réfection des voiries communales qui servent actuellement pour la déviation mise en place pendant ce sinistre. Elle souhaite aussi recevoir, au plus tard pour le 30 juin 2022, un calendrier prévisionnel des travaux envisagés. Les ultimes requêtes concernent finalement la prévision d’une campagne de surveillance de ce type de phénomène sur le plan local et informer le Ministre-Président de la Région wallonne, le Ministre wallon du budget et le Ministre wallon en charge des infrastructures routières.