Le Centre culturel de Soignies relance son week-end «Contrastes»

"Contrastes constitue un vernissage multiple et éclaté fait de discussion autour d’un verre et de retrouvailles dans un esprit de rencontre et de lien social. Ce week-end vise aujourd’hui à mettre davantage en valeur les projets personnels des artistes et artisans de Soignies et de la région", indique le Centre culturel de Soignies.

Les artistes et artisans souhaitant mettre leurs créations à l’honneur tout au long du week-end des 11 et 12 juin peuvent encore prendre contact avec le Centre culturel de Soignies pour poser leur candidature. Les inscriptions seront clôturées le 15 avril prochain. Pour postuler, ils peuvent se rendre sur le site internet du Centre culturel et compléter le formulaire.

Pour les amateurs par contre, il faudra se montrer encore un peu plus patient. Le vernissage de ce week-end "Contrastes" ne prendra place que le 10 juin prochain. S’en suivra deux jours d’exposition. L’événement aura lieu à l’Espace culturel Victor Jara à Soignies de 11 à 18h. L’entrée sera totalement gratuite.