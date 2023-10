Plusieurs dizaines de mètres cubes d’amiante entreposés illégalement sur le site d’une entreprise seneffoise 

Cette dernière a déposé des scellés sur le site. “A été constatées sur place la présence de plusieurs dizaines de mètres cubes d’amiante alors que normalement, il ne devrait plus rien avoir du tout vu l’expiration du permis d’exploitation.”

Pollution de l'air et du sol ?

Se pose la question de la nocivité de ces déchets à la fois pour les Seneffois mais aussi pour les sols. “La nocivité de ces déchets n’étant plus à prouver, il serait bon de connaître l’ampleur de la pollution de l’air, le danger pour nos citoyens et la rose de pollution”, s’interroge Michaël Carpin, conseiller communal PS qui se joint aux conseillers Rico-Grao (ECOLO) et Matthieu (AC +) en rajoutant la problématique de la pollution des sols.

Pour Michel Scheyns, il n’y a pas lieu de paniquer. “Concernant la pollution des sols, c’est l’enquête menée par le Parquet qui devra déterminer s’il y a pollution ou pas”, indique l’échevin. “Concernant l’air, pour qu’elle provoque des cancers, l’amiante doit être fréquemment manipulé et l’exposition doit être de longue durée. Pour le moment, les déchets, bien que déposés à même le sol, ne sont plus manipulés et même s’il n’est pas à exclure que des particules fines s’envolent à cause du vent, l’exposition serait trop faible pour causer des maladies.”

Quant à l’enlèvement des déchets, s’agissant d’un terrain privé, il devrait être pris en charge par l’entreprise et non par la commune.