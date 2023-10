Seneffe : les conseillers Eric Jenet et Dominique Janssens quittent le groupe AC+

À l’ordre du jour du conseil communal de ce lundi à Seneffe, on trouvait deux points dont l’intitulé pouvait surprendre. Il s’agissait de la démission de deux conseillers communaux et non des moindres. En effet, Eric Jenet, chef de file du groupe AC + et l’ancienne échevine Dominique Janssens ont pris la décision de démissionner, non pas de leur poste de conseiller communal, mais bien de leur groupe politique AC +.“Depuis fin juin dernier et la déclaration d’autres membres d’AC + de rejoindre le PS lors des prochaines élections, nous ne nous reconnaissons plus dans ce mouvement citoyen”, nous a confié Éric Jenet. “Cela faisait un moment que nous ne partagions plus les mêmes valeurs entre les anciens membres du PS et ceux apparentés aux Engagés. Nous avions convenu de communiquer ensemble mais ils ont vu les choses différemment sans nous concerter au préalable. Il s’agissait de la part du PS, d’une façon de déstabiliser notre groupe politique. Soit…”