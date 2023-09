L'exhumation d'une tombe à Familleureux pose problème

Dans un ossuaire

En l’occurrence, les restes avaient été déposés dans un ossuaire. “Comme la personne était identifiable, son nom figure sur l’ossuaire. La famille en question, que nous avions rencontrée est repartie rassurée de la réunion car elle pouvait avoir un lieu où se recueillir. Elle a eu de la chance cela dit car lors d’une campagne d’exhumation comme celle qui s’est déroulée en 2022, il arrive très souvent que les restes ne soient pas identifiables.”

Lors d’une telle campagne, l’affichage reste en place sur les tombes durant deux ans et au moins deux Toussaint. “Elle ne concerne que les tombes qui ne sont pas ou plus entretenues et dont le délai de concession est dépassé, ce qui laisse normalement le temps aux familles de prendre leurs dispositions pour renouveler la concession.”

À noter qu’une telle campagne ne concerne pas les tombes représentant un intérêt historique ou les anciens combattants. Pour ces dernières, l’entretien revient aux communes.