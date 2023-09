Seneffe veut lutter contre les inondations dans ses villages : “le 25 août, nous n’avons pas reçu de pré-alerte de crue et pourtant…”

En ce 18 septembre, lors du premier conseil communal de l’année académique, Manel Rico Grao (ECOLO), Michaël Carpin (PS) et Eric Jenet (AC) ont demandé des comptes au Collège communal par rapport à ces inondations. “Des dégâts des eaux par ruissellement, saturation du réseau d’égouttage ou débordement de petits cours d’eau ont été observés à plusieurs endroits de la commune”, a notamment précisé le dernier cité. “Quelle procédure est enclenchée au niveau de la commune de Seneffe quand les cours d’eau franchissent le seuil de pré-alerte de crue en Wallonie ? La procédure a-t-elle été enclenchée dans le cadre des orages et fortes pluies ayant conduit à des débordements dernièrement ?”

Bénédicte Poll a expliqué en séance à quel point il avait été difficile de prévoir les événements du 25 août. “Ce jour-là nous avons été confrontés à un double problème”, a indiqué la bourgmestre. “D’une part nous avons dû lutter contre les écoulements des boues et d’autre part, des débordements des cours d’eau. Ce alors que d’ordinaire, c’est soit l’un soit l’autre. Ce 25 août, nous n’avons pas reçu de pré-alerte concernant de possibles crues mais bien pour des fortes pluies, ce qui ne veut rien dire car on ne compte plus le nombre de fois où on en a reçu durant l’été dernier sans qu’il ne se passe rien, ce qui revient un peu à crier au loup.”

En cas d’alerte crue, la commune peut en outre mettre en place dans l’urgence un système comprenant notamment de sacs de sable.

Des solutions à trouver

”L’urbanisation et l’imperméabilisation des sols dans les centres villageois risquent de conduire à de soucis d’infiltration d’eau, d’augmentation des ruissellements et de débordement par exemple de la Samme” continue Eric Jenet. “L’option de la majorité pour le schéma de développement territorial concerne un positionnement d’une centralité villageoise sur Arquennes et le déplacement des limites pour englober le centre de Feluy. Cette intensification de l’urbanisation en centre village pourrait conduire à une augmentation des risques d’inondation par débordement et ruissellement important dans ces deux villages.”

En outre, en juillet dernier, la commune de Seneffe a reçu un subside de 279 000 euros pour lutter contre les inondations. “Trois études ont été lancées simultanément à trois endroits clés régulièrement inondés”, a indiqué la bourgmestre. “Il s’agit des centres d’Arquennes et de Seneffe ainsi que la rue Omer Lion. Plusieurs réunions se tiendront régulièrement pour faire le point sur la situation et sur ce qui peut ou doit être fait pour éviter de nouveaux débordements et autres coulées de boue à l’avenir. Une des solutions possibles, ce serait l’utilisation de batardeau pour contenir l’eau dans un périmètre restreint.”