Les proches d’Imad, abattu par la police le 23 mars, veulent organiser une marche en son honneur : “ce sera une marche pacifique, sans violence”

Ce jour-là, Ouafah était présente sur les lieux du drame et six mois après, elle ne comprend toujours pas ce qui s’est passé ni pour quelle raison les policiers ont ouvert le feu. “Mon frère a été traumatisé par l’assassinat d’une de nos sœurs il y a quelques années et par la mort de notre mère survenue il y a peu. Il avait eu en son temps quelques ennuis avec la justice pour des faits de stupéfiants mais ce n’était pas un homme dangereux, ni même violent. Ce jour-là, je pressentais un malheur arriver lorsqu’on m’a prévenu que des sirènes tournaient dans le quartier. J’ai vu qu’il s’agissait de mon frère car j’ai reconnu son véhicule. Je l’ai suivi et ai entendu quatre coups de feu. Lorsque je suis arrivée sur place j’ai vu mon frère s’écrouler sur le sol. Tué d’une balle dans la tête et la poitrine. C’est un moment que je ne souhaite à personne. Il n’y a pas eu de sommation et il a été abattu comme un chien.”

Pas de nouvelle

Presque six mois après les faits, on ne sait toujours rien des circonstances qui ont poussé les policiers à ouvrir le feu. “Cette situation ressemble fort à ce qui est arrivé récemment à Oupeye ou encore en France avec le jeune Mahel. Pour moi, les policiers avaient d’autres solutions que d’abattre mon frère comme un chien s’ils voulaient l’interpeller. D’après la dame qui se trouvait dans la voiture avec lui au moment du drame, Imad se rendait dans la rue des tulipes pour se rendre, certainement pas pour en découdre avec les policiers. Il avait stoppé son véhicule lorsque les policiers ont fait feu. Il n’avait plus son permis et n’avait pas voulu se souscrire à un contrôle mais il n’aurait jamais fait de mal à personne.”

Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avions pas encore reçu de nouvelles de la part du Parquet de Charleroi mais aux dernières nouvelles, l’enquête pour déterminer les circonstances exactes de la mort d’Imad était toujours en cours. “À ce jour nous ne savons toujours rien, nous sommes tenus à l’écart de tout. Notre avocat n’a pas accès au dossier tant que l’enquête est toujours en cours. Et nous rien car nous ne sommes rien à leurs yeux. Cela nous tenait énormément à cœur d’organiser une marche en souvenir d’Imad, nous allons être forts et ne rien lâcher pour rendre justice à notre frère que nous aimions tant.”