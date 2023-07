C'est pourtant bien ce samedi que les festivités débuteront, doucement, avec une messe en l'honneur des jubilaire, une cérémonie des noces d'ors et, dès 15h, l'ouverture des loges foraines. Dimanche, dès l'aube, les choses sérieuses débuteront avec le ramassage des sociétés locales. "À l’occasion des festivités carnavalesques, un nouveau groupe folklorique a été créé à Feluy en 2022", précise la commune. "Cette année encore, les « Qwerleux de Feluy » participeront avec les autres sociétés aux festivités carnavalesques l’après-midi dans les rues de Seneffe. Le matin ils effectueront, dès 6h00, leur ramassage dans les rues de Feluy. Accompagnés de tambours et d’une clarinette, les Qwerleux déambuleront dans les ruelles du village en évitant les grands axes afin de ne pas gêner la circulation. Si vous les croisez n’hésitez pas à les accompagner pour cet avant-midi feluysienne."

Trois jours de folie

A 10h30, la bénédiction des oranges aura lieu avant la traditionnelles remise des médailles à l'Espace Culturel de la Samme. Dans l'après-midi, le cortège carnavalesque partira de la rue Rouge Croix jusqu'à la rue Général Leman et le rondeau à la fois des groupes locaux mais aussi des groupes invités. A 23h, place Penne d'Agenais, les groupes locaux se retrouveront pour un nouveau rondeau.

Lundi, en fin d'après-midi, les société sortiront de nouveau et un feu d'artifice illuminera le ciel seneffois du côté de la rue de l'Yser/ rue Lintermans vers 23h avant le brûlage des bosses. Le mardi, ce sera le raclot.

Les participants cette année sont les "Arindjîs de Snef", les "Bons Amis" et leurs dames, les Vîs Scan'çons, les Qwerleux de Feluy, le Patro Notre Dame de Toute Joie avec l’école de Tambour de Nivelles, les Clowns Pipo et Rogerlito, The News Army et les Paysans de Péronnes.