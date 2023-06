Imad abattu par la police à Seneffe : trois mois après les faits, le mystère reste entier

Pour la famille, cette absence de communication est un véritable supplice. C’est dans ce cadre qu’une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux par la famille dans le groupe “Justice pour Imad”. Une vidéo dans laquelle on voit la détresse de la famille suite à ce drame mais surtout l’incompréhension ressentie. “Ils ont tiré pour le tuer, pas pour le blesser”, déclare dans la vidéo la sœur d’Imad. “Mon frère, c’était la crème de la crème et je ne comprends pas pour quelle raison ils ont fait ça. Pourquoi ne pas avoir tiré dans les pneus ou la portière ? Imad, c’était un papa, un frère, un ami qui aidait tout le monde.”

Une marche blanche

Alors que la manifestation que la famille voulait organiser le 1er mai dernier a été annulée, un autre événement est prévu le 23 septembre. “On veut organiser une marche blanche en son honneur”, déclare la sœur d’Imad, toujours dans la même vidéo. “Ça fera alors six mois jours pour jours après le décès de mon frère. Nous aimerions être solidaires avec toutes les familles qui sont dans le même cas que nous pour que la justice soit faite pour tous et que ça n’arrive plus.”

Du côté du parquet de Charleroi, la ligne de conduite n’a jamais évolué depuis le jour du drame et l’opacité est complète. “Le dossier est toujours à l’instruction”, nous a-t-on simplement confirmé sans nous donner plus de détails.