Des riverains s’opposent à un projet de lotissement à Feluy : “un écrin de nature va être détruit ce qui va augmenter le risque d’inondation”

Cette semaine, une réunion était organisée entre les autorités communales et le groupe de riverains. “Nous analyserons toutes les remarques effectuées durant l’enquête publique”, nous a confié Bénédicte Poll qui n’a pas voulu faire de commentaire supplémentaire. “On a reçu une demande de permis d’urbanisation et on la traite de la manière la plus neutre possible, n’ayant rien d’autre derrière nous que les bases légales. Sur les autres éléments, nous n’avons pas de poids.”

Moralité bafouée

Car d’autres éléments que les inondations, plus subjectifs, entrent en ligne de compte. Le terrain en question avait en effet été acquis fin des années 90 par un Monsieur, décédé récemment, qui avait légué tous ses biens, dont le terrain, à une association reconnue mondialement de défense contre la nature. “Dans son legs, il aurait signifié spécifiquement qu’il voulait que le terrain ne soit jamais bâti et soit préservé en état. Or, cette fameuse association peu scrupuleuse s’est empressée de revendre le terrain en question pour une somme conséquente. Le plus triste, c’est que le monsieur avait planté des arbustes, des plantes et avait fait de ce terrain un véritable écrin de verdure. Le dernier acheteur, et c’est légitime, veut rentabiliser cet achat d’un terrain à bâtir. Nous sommes conscients que cela ne sera pas facile de faire capoter ce projet mais au moins, de l’amoindrir car, indépendamment de la moralité, trop de béton sur cette parcelle comporterait un trop grand risque pour les autres.”