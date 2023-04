Méga-usine de batteries à Seneffe/Manage : une réunion d'information organisée

Avant d'introduire le permis unique, une réunion d'information préalable sera organisée le 19 avril prochain. Cette réunion d'information aura pour but de permettre à la société Abee de présenter son projet, de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet. Après la réunion, les personnes qui voudraient émettre des remarques quant au projet sont amenés à le faire par écrit dans les 15 jours après la tenue de la réunion soit jusqu'au 4 mai.

Projet bien lancé

Le projet est donc bien lancé comme l'a confirmé le ministre Willy Borsus en commission suite à une question posée par le député sonégien François Desquesnes. "Ce projet continue effectivement d'être suivi tant par l'AWEX que Wallonie Entreprendre et par moi-même", a confirmé le ministre de la Recherche et de l'Innovation. "Ce projet s'inscrit dans le renforcement des maillons manquants des chaînes de valeur circulaire. Il est question ici de structurer en Wallonie une nouvelle filière complète, circulaire et durable complémentaire avec la chaîne de valeurs existante. Il faut savoir que des réglementations européennes entreront en vigueur prochainement et nécessiteront que les batteries produites en Europe soient vertes. La réussite de ce projet serait donc l'assurance de maintenir et de développer chez nous les compétences technologiques inhérentes à la filière batterie, une des filières clé pour le futur."

Pour plus d'informations quant aux tenants et aboutissants du projet, rendez-vous donc le 19 avril prochain à 19h à l'Espace culturel de la Samme, Place Penne d'Agenais à Seneffe.