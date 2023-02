Seneffe réclame l’enfouissement de la Boucle du Hainaut dans une motion

”À la commune de Seneffe, on a toujours te nu le même discours à savoir qu’il fallait se demander si cette fameuse Boucle du Hainaut était vraiment nécessaire”, a expliqué Bénédicte Poll en séance. “Depuis, plusieurs études ont prouvé que le besoin était réel mais on demande tout de même une réévaluation vu la situation actuelle qui implique notamment la fin du nucléaire. On demande aussi si la technologie choisie à savoir l’aérien est vraiment la meilleure mais l’aérien n’a été privilégié que sur la Boucle du Hainaut et non pas sur l’ensemble du trajet comme le demande notamment le groupe citoyen Revholt. En gros, ce que nous demandons, c’est la dérégionalisation du dossier et donc sa fédéralisation.”

Le groupe d’opposition PS a regretté en séance de ne pas avoir été consulté dans la rédaction de la motion tandis qu’AC + souhaitait que la notion de biodiversité soit incluse dans le texte. La motion a été signée à l’unanimité.