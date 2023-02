Boucle du Hainaut : la commission des bourgmestres réaffirme son désaccord face au projet d’Elia

Les élus déplorent que leurs courriers et démarches initiés ces derniers mois n’aient pas été entendus et soient restés sans réponse. Toutefois, l’étude d’incidences qui s’annonce, sera l’opportunité de faire entendre la voix de leur commune via de nouvelles procédures publiques et transparentes. Ils s’en réjouissent.

“Le projet doit en effet évoluer au vu des problématiques soulevées depuis le lancement du projet par Elia. La commission insiste sur le fait qu’aujourd’hui, rien n’est fait et rien n’est perdu. Ce projet doit évoluer ! Ainsi, la commission plaide avec détermination et fermeté pour que le projet d’enfouissement complet de la ligne présenté par Revolht pour l’ensemble du territoire belge, fasse l’objet d’investigations complémentaires et soit analysé dans l’étude d’incidence”, indique la commission des bourgmestres de la Boucle du Hainaut.

La commission sollicite à cet effet l’intervention du Comité de concertation fédéral pour que la réflexion, associant les projets Ventilus et Boucle du Hainaut, soit portée à l’échelle nationale, seule à même d’aborder le projet avec cohérence sur l’ensemble du territoire. Les bourgmestres demandent par ailleurs de prendre sérieusement en considération les alternatives présentées par les couloirs de réservation déjà inscrits au plan de secteur. En outre, ils rappellent unanimement qu’ils seront intransigeants sur le fait que toutes les solutions et propositions émises suite aux réunions d’information préalable (RIP), qui ont ouvert la procédure en 2020, soient effectivement analysées au travers de l’étude d’incidences.

Les élus souhaitent également que le gouvernement prenne en considération la dévaluation immobilière que le projet va provoquer sur les biens, construits ou non, concernés par le tracé de la ligne. Leurs propriétaires devront être équitablement indemnisés pour le préjudice subi, à l’instar de ce qui sera pratiqué par le gouvernement flamand. Les communes qui verront leur revenu cadastral diminuer suite à la mise en œuvre du projet devront recevoir elles aussi une juste compensation.

Enfin, les membres de la commission souhaitent que la problématique des incidences sanitaires soit approfondie et rencontrée par les normes à l’étude par la ministre Tellier. Les bourgmestres concernés soulignent qu’ils resteront solidaires, tant de leurs citoyens qu’au sein de la commission et qu’ils seront extrêmement vigilants à l’évolution de ce dossier.