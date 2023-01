Futur Data Center de Google à Feluy : une réunion d’information aura lieu ce 10 janvier

L’information avait fait l’effet d’une bombe en octobre dernier lorsque Google annonçait sa volonté de construire un nouveau Data Center au sein de la zone d’activité de Feluy. Les réactions ne se sont d’ailleurs pas fait attendre, aussi bien au niveau politique qu’au niveau de la population. Ces derniers pourront en savoir plus lors d’une réunion d’information qui aura lieu ce 10 janvier. Les habitants des communes de Seneffe et Ecaussinnes sont donc invités à y participer pour pouvoir poser toutes leurs questions et émettre d’éventuelles remarques auxquelles la société devra tenir compte.