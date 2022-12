Seneffe : l’école du Marronnier collabore avec le Musée de l’Orfèvrerie pour un projet de médiation culturelle

Le Domaine de Seneffe-Musée de l’orfèvrerie de la FWB et la Commune de Seneffe ont lancé un projet de médiation culturelle. Cette initiative, encore en cours, s’inscrit pleinement dans la dynamique du parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA) école-musée qui permet aux enfants de participer réellement et concrètement à des projets culturels.